شقيق هازارد: إيدين غادر تشيلسي أميرًا

وكالات / سما /

قدم ثورجان هازارد، التهنئة لشقيقه إيدين، على الانتقال من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وقال ثورجان في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية "أنا سعيد للغاية من أجله، لقد حقق إيدين حلم طفولته، وحصد ثمار عمله، فالانضمام إلى ريال مدريد بمثابة مكافأة على ما قدمه بقميص تشيلسي".

وأضاف "لقد غادر هازارد تشيلسي أميرًا واحتفظ بعلاقات جيدة، فالكل يحترمه في ستامفورد بريدج، وانضم إلى ريال مدريد في الوقت المناسب، وسيكون بمقدوره مساعدة الحارس تيبو كورتوا في الفوز بالألقاب".

وأشاد ثورجان بأداء زملائه في المباراة التي انتهت بفوز بلجيكا على اسكتلندا 3-0 في تصفيات أمم أوروبا، مشيرا إلى أن الفريق تحسن كثيرًا على المستوى الدفاعي، وأن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا رغم معاناتهم من الإجهاد البدني في نهاية الموسم.

وأتم "كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، نجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا، حققنا المطلوب وسنقضي الإجازة دون معاناة أي لاعب من الإصابة".