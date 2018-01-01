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أتلتيكو مدريد يصر على التعاقد مع كافاني لخلافة جريزمان

الأربعاء 12 يونيو 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يصر على التعاقد مع كافاني لخلافة جريزمان


وكالات / سما /

كشفت تقارير إسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لا يزال يصر على التوقيع مع إدينسون كافاني نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض الرحيل المتوقع لأنطوان جريزمان.

وكان بطل العالم 2018 مع الديوك الفرنسية قد أعلن رحيله عن نادي العاصمة الإسبانية بعد نهاية الموسم الماضي دون حسم وجهته المقبلة، ولكن كان من المفهوم أن برشلونة الإسباني هو الأقرب للظفر بخدماته.

إلا أن أسابيع كثيرة مرت دون حسم أي نادٍ لصفقة جريزو، ولكن يبقى لزاماً على الروخي بلانكوس العمل على التعاقد مع مهاجم بديل لقيادة خط الهجوم في الموسم القادم.

وكشفت إذاعة كادينا كوبي الشهيرة أن الأتلتي لا يزال يضع نصب عينيه الحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً لخلافة جريزمان في تشكيلة المدير الفني الأرجنتيني الكفء دييجو سيميوني.

ويبدو كافاني الأقرب للرحيل عن ملعب حديقة الأمراء، في ظل تمسك إدارة النادي بالثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، اللذين يرتبطان أيضاً بالانتقال إلى عدة أندية أوروبية كبرى، على رأسها ريال مدريد الإسباني.

يُذكر أن جريزمان ضحى بالانتقال إلى البرسا الصيف الماضي من أجل البقاء في مدريد.

#أتلتيكو مدريد #كافاني

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