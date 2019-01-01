برشلونة غاضب من دي ليخت ويقرر عدم انتظاره

وكالات / سما /

أدت مماطلة الهولندي ماتياس دي ليخت، بنادي برشلونة إلى اتخاذ قرار جديد وحاسم، حيث طالبت إدارة البلاوجرانا اللاعب بتحديد موقفه من الانضمام إلى الكامب نو، بدون لف أو دوران.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة قرر الانسحاب من صفقة اللاعب الهولندي، وعدم الدخول في مزاد من أجله، على الرغم من أنه كان هدفاً رئيسياً للفريق الكتالوني طوال الفترة الماضية.

وتشير الصحيفة المذكورة، إلى أن أحد أهم الأسباب التي دفعت برشلونة لاتخاذ هذه الخطوة، يعود لدخول بعض الأندية الأخرى على خط المفاوضات، علاوة على ضبابية موقف دي ليخت واستمراره في تأجيل قراره.

ويشعر برشلونة بالغضب من دي ليخت، لأن هذا الأخير دائماً ما يغازل باريس سان جيرمانو يوفنتوس، وهي خطوة تهدف بالأساس لرفع سعره والوصول إلى المطالب المالية التي يسطرها رفقة وكيله مينو رايولا.

وينتهي عقد دي ليخت مع آياكس في 2021، ولا يبدو أنه منفتح على فكرة البقاء داخل الفريق، حيث يخطط للانتقال إلى مستويات أعلى، لكنه شدد على فكرة اللعب بشكل مستمر في تصريحاته التي أدلى بها أمس كخطوات استباقية.