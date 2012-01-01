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جوارديولا يخطط لأخذ عطلة جديدة من التدريب الصيف المقبل !

الأربعاء 12 يونيو 2019 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يخطط لأخذ عطلة جديدة من التدريب الصيف المقبل !


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن السيد بيب جوارديولا المدير الفني الإسباني الرائع لفريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بدأ يخطط لأخذ عطلة جديدة من التدريب الصيف المقبل.

وكان الفيلسوف قد حصل على عطلة وابتعد عن التدريب لفترة 12 شهراً عقب رحيله عن برشلونة الإسباني في عام 2012، بعد تحقيق العديد من الإنجازات.

ونجح صاحب الـ 48 عاماً في قيادة السكاي بلوز نحو موسم تاريخي محلياً، إثر الفوز بكأس الدرع الخيرية في بداية الموسم، ثم نيل كأس الرابطة الإنجليزية، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

صحيفة دايلي ستار ذكرت أن بيب يخطط للحصول على عطلة من التدريب الصيف المقبل في حال نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع السيتيزنس في الموسم الجديد.

وفشل السيتي في تخطي عقبة توتنهام الإنجليزي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأبطال الموسم الماضي، وبعدها أكمل السبيرس مشوارهم نحو النهائي بعد تحقيق ريمونتادا عظيمة أمام الحصان الأسود، أياكس أمستردام.

وكان جوارديولا قد فسر حصوله على عطلة من التدريب قبل ذلك بشعوره بالكثير من التعب والضغط بسبب مهنة التدريب.

وأضافت الصحيفة أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الأرجنتيني الكبير لتوتنهام سيكون هو المرشح الأول لخلافة جوارديولا في أزرق مانشستر في حالة رحيله.

#جوارديولا

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