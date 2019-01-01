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اهتمام ريال مدريد بـ بوجبا يقرب إريكسين من التجديد مع توتنهام

الأربعاء 12 يونيو 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اهتمام ريال مدريد بـ بوجبا يقرب إريكسين من التجديد مع توتنهام


وكالات / سما /

انتشرت تقارير إسبانية في الأيام القليلة الماضية بقيادة صحيفة ماركا عن رغبة زين الدين زيدان في جلب بول بوجبا عوضاً عن أي لاعب آخر.

المدرب الفرنسي أخبر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن رغبته في ضم بول بوجبا فقط وصرف النظر عن التعاقد مع الخيار الأقل ثمناً كريستيان إريكسين.

ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية فإن الدولي الدنماركي يفكر حالياً في البقاء مع توتنهام بالرغم من رغبته السابقة في الرحيل عن صفوف السبيرز وهو السبب الرئيسي في عدم تجديده لعقده في وقت سابق.

ويملك الدنماركي اليد العليا في الوقت الحالي في مفاوضاته مع توتنهام الذي قد يستقبل هذه الأخبار بمنتهى الترحاب وسيكون سعيداً بتقديم عقداً جديده له هو الأعلى في النادي رفقة هاري كين.

ومع ذلك تبقى احتمالية رحيله إلى ريال مدريد واردة نظراً لطلب مانشستر يونايتد مبلغاً ضخماً للتخلي عن بوجبا وقدره 150 مليون يورو.

#ريال مدريد #إريكسين #بوجبا

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