المنظمة تقرر إعادة فتح مركز عبد الله الحوراني في قطاع غزة

رام الله / سما /

أكد الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية أنه بناء على توجيهات الرئيس أبو مازن، تقرر إعادة مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق كمؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير للعمل في قطاع غزة، وذلك بعد ما تعرض له من تدمير على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فقد أصدر تعليماته إلى مدير عام مركز عبد الله الحوراني ناهض زقوت بالبحث عن مقر جديد للمركز في قطاع غزة، ليعاود نشاطه وفعاليته في خدمة السياسة والثقافة الفلسطينية.

من جانب آخر وجه الدكتور أحمد مجدلاني قرار إداريا لمدير عام مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق بممارسة صلاحياته حسب الأصول القانونية والأنظمة المعمول بها في منظمة التحرير الفلسطينية، بناء على المرسوم الرئاسي المتعلق بضم مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق إلى دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، وأشار إلى أن المرسوم يلغي كل ما يتعارض مع أحكامه بما فيها التكليف بمهام رئيس المركز.

ومن جانبه وجه مدير عام مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق الشكر إلى سيادة الرئيس أبو مازن رمز الشرعية الفلسطينية لحرصه على بقاء مركز عبد الله الحوراني يمارس نشاطه في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الحرص جاء بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها الدكتور أحمد مجدلاني رئيس دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني التي يتبع لها المركز، حيث لم يتوانى الدكتور أحمد مجدلاني للحظة في التواصل والتعبير عن حرصه الشديد منذ تدمير المركز على إعادة تفعيل المركز وفتح مقر جديد له ليمارس نشاطه وفعالياته.

كما وجه مدير عام مركز عبد الله الحوراني باسم كل الموظفين والموظفات الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد مجدلاني على اهتمامه الكبير بعودة مركز عبد الله الحوراني ليمارس نشاطه في قطاع غزة.