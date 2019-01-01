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الأسرى في "عسقلان" يعلنون عن مطالب الإضراب المقبل

الأربعاء 12 يونيو 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى في "عسقلان" يعلنون عن مطالب الإضراب المقبل


رام الله / سما /

أعلن الأسرى في معتقل "عسقلان" عن أبرز المطالب التي كانوا قد أعلنوا أنّهم سيخوضون الإضراب سعياً لتحقيقها يوم الأحد 15 حزيران المقبل.

جاء ذلك في بيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ذكر فيه أبرز المطالب، وهي:

١- وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلّح.

٢- إلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل جائر.

٣- علاج المرضى وإجراء العمليات اللّازمة للأسرى التالية أسماؤهم (باسل النعسان، ياسر ربايعة، هيثم حلس، محمد براش)، وزراعة الأسنان للأسرى وإدخال أطباء مختصين.

٤- تركيب أجهزة تبريد في رواق القسم.

٥- تركيب مراوح كبيرة في ساحة القسم.

٦- تبديل محطات التلفزيون.

٧- عودة ممثل المعتقل.

٨- إدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب.

٩- تجهيز غرفة لتجهيز الطعام.

١٠- زيادة أوقات الفورة.

١١- التصوير مع الأهل والزوجة.

١٢- إعادة تشغيل الماء السّاخن خلال ساعات النهار.

١٣- تحديث سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل.

١٤- السماح بشراء الفواكه والخضراوات دون قيود.

#الأسرى #الإضراب

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