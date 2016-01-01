جودة البيئة: اعتماد مكب الفخاري مكبا رسميا للنفايات لمحافظات خان يونس ورفح والوسطى

غزة / سما /

أصدرت رئيس سلطة جودة البيئة المهندسة عدالة الأتيرة قرارا باعتماد مكب الفخاري المقام على اراضي محافظة خان يونس مكبا رسميا للنفايات الصلبة في محافظات خانيونس ورفح والوسطى، الذي يفتتح اليوم الأربعاء، بحضور وزير الحكم المحلي، ممثلا للحكومة، ومجالس الخدمات المشتركة، والهيئات المحلية، والجهات الممولة والداعمة لإنشاء المكب.

وأوضحت سلطة جودة البيئة في بيان، أنه تم العمل على انشاء المكب منذ شهر ديسمبر/كانون اول عام 2016، ونظرا لما يعانيه قطاع غزة من مشكلات بيئية متعلقة بإدارة النفايات الصلبة، بسبب الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة، ووصول مكبات النفايات المركزية في قطاع غزة إلى الحد الأقصى من القدرة الاستيعابية، والى زيادة المخاطر الصحية والبيئية.

وأشارت إلى أن الحكومة خصصت أموال منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وحكومة السويد والبنك الاسلامي للتنمية والبنك الدولي، وذلك لبناء مكب نفايات صحي في منطقة الفخاري جنوب قطاع غزة، حيث يهدف المشروع الى تحسين خدمات ادارة النفايات الصلبة في قطاع غزة، من خلال توفير خطط التخلص من النفايات، وفق معايير بيئية سليمة وأكثر كفاءة، حيث تم تنفذ المشروع من خلال صندوق اقراض البلديات، وبالشراكة مع مجلس الخدمات المشتركة في خان يونس، ورفح، والوسطى، وبالإضافة الى انشاء المكب، فإنه تم انشاء محطات ترحيل واغلاق مكبي الفخاري القديم ومكب دير البلح.

وحسب البيان، تأتي اقامة المكب استجابة لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المصادق عليها من مجلس الوزراء، وهو أيضا يأتي متوافقا مع الاشتراطات البيئية والصحية التي تفرضها تشريعات حماية البيئة والصحة العامة، خاصة نظام ادارة النفايات الصلبة المنشور بالعدد 153 من الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسمية لدولة فلسطين، وحاصل على الموافقة البيئية المبنية على دراسات تقييم اثر بيئي من سلطة جودة البيئة، بالإضافة الى ذلك فقد تم مراعاة المعايير والاشتراطات المواصفات الفنية والصحية البيئة الدولية المعتمدة بإنشاء مكبات النفايات، وسيخضع المكب لنظام اداري بيئي ورقابه دورية بيئية وصحية للتأكد من ان جميع المرافق في المكب تعمل وفقا للاشتراطات البيئية والصحية.