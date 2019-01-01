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الحكومة تأسف لمشاركة مصر والأردن في مؤتمر البحرين وتثمن عالياً الموقف اللبناني

الأربعاء 12 يونيو 2019 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تأسف لمشاركة مصر والأردن في مؤتمر البحرين وتثمن عالياً الموقف اللبناني


رام الله / سما /

أعلن الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، أن الحكومة الفلسطينية تعلن عن أسفها الشديد لمشاركة كلٍ مصر والأردن في مؤتمر البحرين.

وقال الناطق في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، إن "الولايات المتحدة تحت غطاء هذه المشاركة تخليق حلول خارج رحم الشرعية الدولية تنتقص من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقي".

واعتبر أن مشاركة الدول العربية ستحمل "رسائل خاطئة للولايات المتحدة حول وحدة الموقف العربي من رفض صفقة القرن حول وحدة الموقف العربي من رفض صفقة القرن".

كما وثمنت الحكومة عالياً الموقف اللبناني الذي عبر عنه وزير الخارجية جبران باسيل برفضه مشاركة بلاده في تلك الورشة بسبب مقاطعة الفلسطينيين لها مؤكداً انه لا يمكن اقامة السلام دون الاقرار بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة و استعادة الأراضي اللبنانية و السورية المحتلة.

وعلقت الحكومة على قرب انعقاد مؤتمر البحرين نهاية الشهر الجاري في المنامة، بأنه مؤتمر "لاستبدال شعار الأرض مقابل السلام لصالح شعار الازدهار مقابل السلام".

#مؤتمر البحرين #الحكومة #مصر #الاردن

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