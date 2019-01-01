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دراسة: التفكير بقتل مديرك في العمل أمر طبيعي و"صحي"

الثلاثاء 11 يونيو 2019 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: التفكير بقتل مديرك في العمل أمر طبيعي و"صحي"


لندن /سما/

قالت دراسة حديثة إن التفكير أحيانا في قتل مديرك في العمل، أو شريكك السابق، أمر طبيعي و"صحي" أحيانا وقد يجنبك مشاكل كبيرة من بينها ارتكاب جريمة حقيقية.

ووفقا لخبراء في علم الجريمة النفسي، فإن التفكير في قتل شخص ما لفترة قصيرة، قد يمنعك من فعل هذا الأمر في الحقيقة، وهو رد فعل "إنساني" طبيعي لمن حظي بيوم سيء في العمل.

وقالت عالمة النفس الجنائي، جوليا شو، بحسب ما نشرت "ديلي ميل"، إن هذه الظاهرة شائعة، وإن الكثير من المشاركين في الدراسة أجابوا بـ"نعم" على سؤال "هل تخيلت نفسك تقتل شخصا ما؟".

وقالت إن الأمر لا يقتصر على المدراء في العمل، بل قد يفكر أحدهم ويتخيل أنه يقتل شريكه السابق، والقائمة تطول، بحسب شو.

وتابعت: "بينما يتخيل كثير منا أنفسهم يقتلون آخرين، قلة فقط قد تلجأ إلى العنف حقيقة".

وأضافت شو: "الأوهام الإجرامية هي تمارين للعواطف، إذا بعد التفكير في الأمور، وتخيل كيف ستكون عواقب هذه التصرفات، سيكون قرارنا أننا لا نرغب بفعل هذا الأمر".

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