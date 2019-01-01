  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إنقاذ 157 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا ومالطا

الثلاثاء 11 يونيو 2019 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنقاذ 157 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا ومالطا


فاليتا /سما/

ذكرت تقارير محلية أن القوات المسلحة فى مالطا أنقذت 97 شخصا من طالبي اللجوء مساء أمس الاثنين، بعد أقل من اسبوع من إنقاذ 370 مهاجرا في ظروف مشابهة.

وحدثت عملية الإنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

ووصل المهاجرون الذين تم انقاذهم صباح اليوم (الثلاثاء) الى مالطا ونقلوا على الفور إلى مركز مارسا المفتوح، وفقا للوثائق.

ومن المعتقد أن المهاجرين من نيجيريا، ولكن المتحدثة باسم القوات المسلحة المالطية ذكرت أنه لم يتم التأكد من جنسياتهم بعد.

وتضم هذه المجموعة من المهاجرين سيدتين وطفلتين.

من جانبها أعلنت البحرية الليبية اليوم الثلاثاء انقاذ 60 مهاجراً غير شرعي أمس الاثنين على بعد 92 ميلا شمال غرب مدينة الخمس شرق طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في بيان: "بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية أبحر الزورق أوباري التابع للقطاع الأوسط بحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ، وبعد عملية البحث، تمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي عل متنه 60 مهاجرا غير شرعي من بينهم امرأة واحدة، وقام بإنقاذهم جميعا".

وكان ضمن المهاجرين 49 سودانيا، و5 بنغاليين، و4 من بنين، بالإضاف لتشادي واحد، ومالي، وامرأة توجولية.

الأكثر قراءة اليوم

لتخليص قوة من المستعربين: الاحتلال يشتبك مع الأمن الوقائي بنابلس ويصيب اثنين

لسفر سكان غزة : صالة "VIP" في معبر رفح البري

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

مركز روسي: الاردن رهينة صفقة القرن وتقف أمام مفترق طرق خطير لم تعهده من قبل

لأول مرة.. اسرائيل تعرض قدرات طائرة "هيرمس 45" ذات القدرة الفائقة وطويلة المدى

بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة وسنرد على كل ما يقوض الاستقرار

تقييم لأداء "أونروا" : تتمتع بالكفاءة والمرونة والعزيمة

الأخبار الرئيسية

ايران

معهد إسرائيلي يرصد جهود طهران المستمرة لتسليح الضفة الغربية..

عزام الاحمد يعلق على مشاركة الاْردن ومصر في مؤتمر البحرين

البيت الابيض يؤكد مصر والاردن والمغرب ابلغتنا رسميا بمشاركتها في مؤتمر البحرين الاقتصادي

قوات الاحتلال

حاملا نذر تصعيد خطير.. الحكومة تصدر بيان بشأن الاعتداء الاسرائيلي على مقر الامن الوقائي بجنين

معبر رفح -ارشيفية

ممنوعة من العمل .. تحذير من شركة مصرية لنقل المسافرين عبر معبر رفح بمقابل مالي