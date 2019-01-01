إنقاذ 157 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا ومالطا

فاليتا /سما/

ذكرت تقارير محلية أن القوات المسلحة فى مالطا أنقذت 97 شخصا من طالبي اللجوء مساء أمس الاثنين، بعد أقل من اسبوع من إنقاذ 370 مهاجرا في ظروف مشابهة.

وحدثت عملية الإنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

ووصل المهاجرون الذين تم انقاذهم صباح اليوم (الثلاثاء) الى مالطا ونقلوا على الفور إلى مركز مارسا المفتوح، وفقا للوثائق.

ومن المعتقد أن المهاجرين من نيجيريا، ولكن المتحدثة باسم القوات المسلحة المالطية ذكرت أنه لم يتم التأكد من جنسياتهم بعد.

وتضم هذه المجموعة من المهاجرين سيدتين وطفلتين.

من جانبها أعلنت البحرية الليبية اليوم الثلاثاء انقاذ 60 مهاجراً غير شرعي أمس الاثنين على بعد 92 ميلا شمال غرب مدينة الخمس شرق طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في بيان: "بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية أبحر الزورق أوباري التابع للقطاع الأوسط بحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ، وبعد عملية البحث، تمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي عل متنه 60 مهاجرا غير شرعي من بينهم امرأة واحدة، وقام بإنقاذهم جميعا".

وكان ضمن المهاجرين 49 سودانيا، و5 بنغاليين، و4 من بنين، بالإضاف لتشادي واحد، ومالي، وامرأة توجولية.