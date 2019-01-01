جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وبلجيكا

بروكسل /سما/

احتضنت العاصمة البلجيكية بروكسل مساء اليوم الثلاثاء، جلسة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والبلجيكية.

وترأس الجلسة عن الجانب الفلسطيني مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، السفيره أمل جادو، وشارك فيها كل من سفير فلسطين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي ولوكسمبورغ، عبد الرحيم الفرا، ومدير عام دائرة العلاقات الدولية ليلى صبيح ممثلة عن وزارة المالية، والمستشار حسان بلعاوي مسؤول العلاقات الثنائية في سفارة فلسطين لدى بلجيكا، وملحق دبلوماسي نادين ابو الهيجا مسؤول الملف الثنائي، فيما ترأستها عن الجانب البلجيكي مدير عام قطاع العلاقات الثنائية السفير انيك فان كالستر، ومدير عام الشرق الأوسط وشمال افريقيا راؤول ديلكورد، اضافة الى اقطاب وزارة الخارجية البلجيكية.

وتناولت الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرضت السفيرة جادو، خلال المشاورات، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني من انتهاك للمقدسات والأماكن الدينية، إضافة لاستمرار حكومة اليمين الإسرائيلية بتنفيذ وتوسيع وتعميق المخططات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعلان الاخير عن بناء 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، في ظل تشجيع الإدارة الأمريكية بقيادة ترمب لضم مناطق في الضفة الغربية، الأمر الذي يقوض حل الدولتين ويُبدد حلم الشعب الفلسطيني بالحصول على دولته المستقلة. كذلك اشارت لعداء الخطوات التي اتخذتها الادارة الأمريكية ضد الشعب والقيادة الفلسطينية، مؤكدةً أن ما تحاول الإدارة الأمريكية تمريره من حلول اقتصادية دون وجود حل سياسي للقضية الفلسطينية لن يمر. ونوهت في هذا الصدد لأهمية تنسيق المواقف العربية والأوروبية للتعامل مع ما يسمى صفقة القرن، وضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة ومواقف الاتحاد الأوروبي لحل القضية الفلسطينية.

كما أطلعت السفير جادو نظراءها في الخارجية البلجيكية على آخر مستجدات الحراك السياسي الفلسطيني على الساحتين العربية والدولية في ظل تصاعد الهجمة الاسرائيلية على القدس الشرقية والحرم الشريف، وكذلك ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

كما أعربت السفير جادو عن تطلع القيادة الفلسطينية لدور سياسي أكبر للاتحاد الأوروبي في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وان لا يقتصر دورها على الدعم المالي فقط. وطالبت المسؤولين البلجيكيين بضرورة دعم المساعي الفلسطينية لبدء مفاوضات رسمية للتوصل الى اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة التزام القيادة الفلسطينية بتوحيد الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة، ومشيدةً بالجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد.

وعلى الصعيد الثنائي، شكرت السفير جادو الحكومة البلجيكية على الدعم المقدم للأونروا والدولة الفلسطينية في مجالات متعددة، مشددة على أهمية دعم مؤسسات القدس الشرقية والمشاريع في منطقة "ج".

كما دعت الحكومة البلجيكية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية للحفاظ على حل الدولتين في ظل الهجمة الاسرائيلية والأمريكية الهادفة الى تقويضها.

من جانبها رحبت فان كالستر بالوفد الفلسطيني، وأعربت عن التزام حكومتها بحل الدولتين، مشددة على موقف الحكومة البلجيكية الرافض للاستيطان والذي يعد مخالفا للقانون الدولي.

كما أكدت كالستر استمرار الدعم البلجيكي المقدم لفلسطين سياسيا وماديا، والتزام بلجيكا بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، اضافة الى تعزيز التعاون الثقافي والشراكات بين البلديات من البلدين، وتقديم الدعم للمنح الدراسية لأبناء الشعب الفلسطيني.