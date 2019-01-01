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725 مليون دولار.. قرض من البنك الدولي للاردن

الثلاثاء 11 يونيو 2019 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
725 مليون دولار.. قرض من البنك الدولي للاردن


عمان /سما/

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني الدكتور محمد العسعس، إن دفعة من قرض البنك الدولي، تبلغ 725 مليون دولار، وصلت إلى حساب الخزينة لدى البنك المركزي.

وأضاف العسعس خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء، بأن هذه الدفعة سيتم استخدامها لسداد اصدار يوروبوند قيمته مليار دولار يستحق في الشهر الحالي.

وذكرت مصادر وزارة التخطيط أن المبلغ المتبقي سيتم تغطيته من خلال إصدار سندات محلية بالدولار.

وكان البنك الدولي قد وافق على منح الأردن قرضا، هو الأعلى بتاريخ قروض البنك حسبما صرح على موقعه الإلكتروني، بقيمة 1450 مليون دولار بنسبة فائدة قدرها 4 بالمئة، وبفترة سماح مدتها 4 سنوات، ومدة القرض 34 سنة.

وقالت الوزارة: إن القرض يهدف إلى إطفاء ديون قائمة، فيما سيسهم هذا البديل في الاقتراض بتوفير نحو 50 مليون دولار كخدمة دين سنوية فيما لو ذهبت الحكومة للاقتراض من السوق العالية (يوروبوند) وبتكلفة تتراوح بين 8 و9 بالمئة.

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