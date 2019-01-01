الجاغوب: اسرائيل تستخدم الشائعات للقضاء على القضية الفلسطينية

غزة / سما /

قال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح ان اسرائيل تسعى جاهدة للقضاء على تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والإستقلال الوطني، وهي في سعيها هذا تعمل على جبهات متعددة.

واكد الجاغوب ان اسرائيل تحث الخطى نحو ضم الضفة الغربية وتقويض السلطة وذلك عن طريق بث الشائعات والأكاذيب الهادفة إلى تشويه القيادةالفلسطينية وإتهامها بالفساد، مضيفا ان إسرائيل تحاول تحقيق ذلك من خلال تقارير إعلامية مزورة يتم تمويلها ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي مهمتها مواصلة الهجوم على السلطة من أجل إفقادها حاضنتها الشعبية التي تمثل درع الشرعية الوطنية الفلسطينية.

وقال الجاغوب" ان الفشل الذي تعرض له اليوم العدوان الاسرائيلي على موقع الامن الوقائي في نابلس هو التعبير الفاضح عن فض شعبنا لكل ما تقوم به إسرائيل من تشويه للسلطة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية، حيث هبت الجماهير والتحمت مع الامن في الدفاع عن مقدراتنا الوطنية".

واكد ان اسرائيل تعمل من جهة اخرى على قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية للمساعدة في تحقيق أهدافها بتقويض السلطة وتعمل مع الولايات المتحدة سياسيا لتحقيق التطبيع مع العديد من الدول العربية مثل عقد ورشة البحرين.

واشار الى ان اسرائيل تعمل على كسر هيبة المؤسسة الأمنية كرمز من رموز السيادة الوطنية، وتحاول مقابل ذلك إعادة إحياء مشروع اسرائيلي قديم جديد وهو روابط القرى في محاولة للعبث بالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة وتقويضها والقضاء على المشروع الوطني.

وقال الجاغوب "رأينا ذلك مؤخراً عبر تشكيل ما يسمى بالغرفة التجارية المشتركة التي تسعى لتكون غطاء فلسطينياً زائفاً للمشاركة في ورشة المنامة تحت ذريعة واهية أن المشاركين ليسوا سوى "رجال أعمال" يبحثون عن مصلحة شعبهم، بينما الحقيقة أن أي طرف فلسطيني يكسر قرار القيادة السياسية بالمشاركة في هذه الورشة لن يتجاوز دوره كونه أداةً لتمرير صفقة القرن على حساب المشروع الوطني الفلسطيني".