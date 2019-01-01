الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد ببحر قطاع غزة

غزة / سما /

قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من 15 ميلاً بحرياً إلى 6 أميال على طول البحر.

وأفادت نقابة الصيادين في قطاع غزة أنها تبلغت من الجهات الرسمية والمعنية بقرار سلطات الاحتلال تقليص مساحة الصيد في بحر القطاع دون إبداء الأسباب.

بدورها، قال اتحاد لجان الصيادين إن زوارق الاحتلال فتحت مساء اليوم نيران اسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين وأجبرتهم على ترك شباكهم والعودة الى 6 اميال بحريه وذلك على طول الساحل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتقليص وتوسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة عدة مرات، بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة على "غلاف غزة" وعدم تثبيت الهدوء.