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ملحد يخسر دعوى لحذف هذه العبارة من الدولار

الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحد يخسر دعوى لحذف هذه العبارة من الدولار


واشنطن /سما/

رفضت محكمة أمريكية، دعوى أقامها ملحد، من أجل حذف عبارة من جميع العملات الورقية والنقدية، المتداولة في الولايات المتحدة.

وأشار موقع "فوكس نيوز"، إلى أن المحامي الملحد مايكل نيودو، خسر القضية التي رفعها أمام المحكمة العليا، لحذف عبارة "In God We Trust"، بدعوى أن الحكومة الأمريكية تنتهك معتقده الديني بعدم وجود إله.

وظهر هذا الشعار للمرة الأولى، على العملة الأمريكية عام 1864، قبل أن يتم تعميمه على مختلف العملات المعدنية والسندات الورقية الأمريكية سنة 1955.

وسبق لنيودو، أن أقام دعاوى مماثلة سابقا، وطلب حذف عبارات دينية في قسم الولاء الأمريكي، وطلب منع الشارات الدينية في حفلي تنصيب الرئيسين السابقين، جورج بوش وباراك أوباما، لكنه خسرها.

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