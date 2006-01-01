  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

الكشف عن "خطر" يهدد الأرض في سبتمبر المقبل

الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن "خطر" يهدد الأرض في سبتمبر المقبل


سما / وكالات/

أكد الفلكي السعودي، ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن علماء الفلك ينتظرون في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل، اقتراب رابع كوكيب في تصنيف الكويكبات الخطرة على الأرض.

ووفقا لحديث هندي، يحمل الكويكب اسم 2006 QV89، وتم اكتشافه عام 2006، ويبلغ قطر الكويكب 30 مترا تقريبا، ويعد متوسط الحجم ويصل لأقرب مسافة له على بعد 6.25 مليون كيلومتر عن سطح الأرض، وهذه المسافة تساوي 15 مرة بُعد القمر عنا.

وقال هندي: "هذه مسافة كبيرة جداً بالنسبة لحجمه المتوسط، لذلك الخطورة لا تتعدى 0.014%، وهي نسبة خطأ الحسابات الخاصة بمساره، لذلك يعتبر مروره آمناً بإذن الله".

وتابع "هذا المرور ليس الوحيد لهذا الكويكب قرب الأرض، بل كان له اقتراب أكثر للأرض في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كما اقترب من الأرض في 2013، ومروره دائماً يكون بسلام على الأرض وسكانها".

وأوضح الفلكي السعودي أن الفضاء مليء بالصخور الهائمة التي تتحرك في مسارات عشوائية، منها الصغير بضع مترات، ومنها العملاق يصل لعشرات الكيلومترات.

وأطلقت وكالات الفضاء أنظمة مراقبة لتحديد اقتراب أي جرم من الأرض، ووضع تصنيف لهذه الأجرام حسب حجمها ومدى اقترابها، لتحديد خطورة هذه الصخور، وأي كويكب يقترب لمسافة أقل من 7.5 مليون كيلومتر يحظى باهتمام علمي ويصنف من الإجرام القريبة من الأرض.

الأكثر قراءة اليوم

طالبوا بإقالته.. ردود فعل فلسطينية غاضبة على تغريدة وزير الخارجية اللبناني

لتخليص قوة من المستعربين: الاحتلال يشتبك مع الأمن الوقائي بنابلس ويصيب اثنين

لسفر سكان غزة : صالة "VIP" في معبر رفح البري

مركز روسي: الاردن رهينة صفقة القرن وتقف أمام مفترق طرق خطير لم تعهده من قبل

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

الكشف عن تفاصيل زيارة وفد من المعارضة السورية لـ"تل أبيب"

بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة وسنرد على كل ما يقوض الاستقرار

الأخبار الرئيسية

ايران

معهد إسرائيلي يرصد جهود طهران المستمرة لتسليح الضفة الغربية..

عزام الاحمد يعلق على مشاركة الاْردن ومصر في مؤتمر البحرين

البيت الابيض يؤكد دول عربية ابلغتنا رسميا بمشاركتها في مؤتمر البحرين الاقتصادي

قوات الاحتلال

حاملا نذر تصعيد خطير.. الحكومة تصدر بيان بشأن الاعتداء الاسرائيلي على مقر الامن الوقائي بجنين

معبر رفح -ارشيفية

ممنوعة من العمل .. تحذير من شركة مصرية لنقل المسافرين عبر معبر رفح بمقابل مالي