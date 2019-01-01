  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ديوان قاضي القضاة ينفي ما تردد عن إرتفاع حالات الطلاق

الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديوان قاضي القضاة ينفي ما تردد عن إرتفاع حالات الطلاق


رام الله / سما /

قال ديوان قاضي القضاة اليوم الثلاثاء، ان ما سجل من حالات طلاق لدى المحاكم الشرعية في مختلف المحافظات لم يتجاوز المعدل العام لمثل هذا الوقت من السنة ولم يلاحظ أي ارتفاع يذكر على ذلك.

وأشار في بيان، رداً على ما تردد مؤخرا عن ازدياد في عدد حالات الطلاق المسجلة، إلى أن بعض المحاكم لم تسجل لديها أي حالة طلاق، خلافا للشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن ارتفاع ملحوظ سجل في عدد حالات الطلاق بعد انتهاء إجازة عيد الفطر .

وقال ديوان قاضي "إن الأرقام التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان مصدرها أحد المحامين الذي لم يطلع أو يستفسر عن عدد حالات الطلاق لدى المحاكم الشرعية من جهة الاختصاص، وهي ديوان قاضي القضاة". مؤكدا أنها أرقام بعيدة كل البعد عن الواقع، وهي محض خيال هذا المحامي .

وأضاف: "أن الحالات المسجلة لدى المحاكم الشرعية عقب انتهاء إجازة العيد لا تتعدى ربع أو أقل من الرقم المتداول".

وطالب ديوان قاضي القضاة، وسائل الإعلام والنشطاء والباحثين التواصل مع مؤسسة ديوان قاضي القضاة والحصول على الأرقام الحقيقية والصحيحة، خاصة وأنها تتعلق بقضايا اجتماعية تمس النسيج المجتمعي الفلسطيني وتماسكه .

ودعا ديوان قاضي القضاة، المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحرى الدقة في نشر أية معلومات أو بيانات تتعلق بمعدلات الطلاق في فلسطين والرجوع في ذلك إلى الإحصاءات الصادرة عن الديوان فقط.

الأكثر قراءة اليوم

طالبوا بإقالته.. ردود فعل فلسطينية غاضبة على تغريدة وزير الخارجية اللبناني

لتخليص قوة من المستعربين: الاحتلال يشتبك مع الأمن الوقائي بنابلس ويصيب اثنين

لسفر سكان غزة : صالة "VIP" في معبر رفح البري

الحكومة ترد على ما نشر بشأن وجود تجاوزات بعمل بعض المؤسسات الرسمية

مركز روسي: الاردن رهينة صفقة القرن وتقف أمام مفترق طرق خطير لم تعهده من قبل

الكشف عن تفاصيل زيارة وفد من المعارضة السورية لـ"تل أبيب"

بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة وسنرد على كل ما يقوض الاستقرار

الأخبار الرئيسية

ايران

معهد إسرائيلي يرصد جهود طهران المستمرة لتسليح الضفة الغربية..

عزام الاحمد يعلق على مشاركة الاْردن ومصر في مؤتمر البحرين

البيت الابيض يؤكد دول عربية ابلغتنا رسميا بمشاركتها في مؤتمر البحرين الاقتصادي

قوات الاحتلال

حاملا نذر تصعيد خطير.. الحكومة تصدر بيان بشأن الاعتداء الاسرائيلي على مقر الامن الوقائي بجنين

معبر رفح -ارشيفية

ممنوعة من العمل .. تحذير من شركة مصرية لنقل المسافرين عبر معبر رفح بمقابل مالي