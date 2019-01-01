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الاحتلال يفرج عن أسير من يعبد بعد قضاء 5 سنوات في الأسر

الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن أسير من يعبد بعد قضاء 5 سنوات في الأسر


جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير عبد الله زكي أبو بكر (25 عاما) من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد أن أمضى  خمس سنوات ونصف في سجونها.

وقال المحرر أبو بكر الذي أفرج عنه من سجن النقب الصحراوي، لـ"وفا"، "إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان الأسرى وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم، إضافة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى.

وأشار إلى أن الأسرى في عدد من السجون يستعدون لخوض إضراب عن الطعام مطلع الأسبوع المقبل احتجاجا على سياسة مصلحة السجون بحقهم.

وأعلنت حركة "فتح" وفعاليات بلدة يعبد والقرى المجاورة، عن تنظيم حفل استقبال للأسير المحرر أبو بكر في البلدة مساء اليوم.

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