عضو بالكنيست: حادثة نابلس خطيرة ولا تبشر بالخير ويجب المسارعة لحلها

القدس المحتلة / سما /

قالت مسؤولة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن المواجهة بين الجيش الإسرائيلي، ومقر الأمن الوقائي الفلسطيني في نابلس الليلة الماضية، "حالة استثنائية وخطيرة ومقلقة ولا تبشر بالخير".

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، اضافت شيلي ياحيموفيتش عضو الكنيست الاسرائيلي: أنه "على الرغم من الخلاف مع السلطة في الوقت الحالي، يجب أن نتذكر أن تعاونها الأمني مع إسرائيل وثيق وممتاز وينقذ حياة الإسرائيليين كل يوم".

واردفت أنه "من الأفضل لوزير الأمن بنيامين نتنياهو الذي ينشغل الآن بمشاكله الجنائية، أن يسارع لحل الأزمة قبل أن تتدهور إلى تصعيد صعب".