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بن علوي يلتقي نظيره القطري في الدوحة

الثلاثاء 11 يونيو 2019 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن علوي يلتقي نظيره القطري في الدوحة


الدوحة /سما/

التقى وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، مع نظيره العُماني يوسف بن علوي بن عبد الله.
ويزور بن علوي الدوحة في زيارة غير معلنة مسبقًا.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا): إن الطرفين استعرضا خلال الاجتماع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ولم تذكر الوكالة القطرية تفاصيل أخرى حول اللقاء.
وتأتي الزيارة في ظل مرور عامين على اندلاع أزمة قطر في 5 يونيو/ حزيران 2017، بعد مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة، بسبب سياستها المثيرة للجدل ودورها في دعم الجماعات المتطرفة في المنطقة.

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