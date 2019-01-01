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السيسي: جهود مصر في المصالحة الفلسطينية لدعم السلطة ودورها في قطاع غزة

الثلاثاء 11 يونيو 2019 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: جهود مصر في المصالحة الفلسطينية لدعم السلطة ودورها في قطاع غزة


القاهرة /سما/

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن اللقاء تناول العلاقات المصرية الأمريكية، وآخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية وجهود مصر التي تبذلها في هذا الإطار للتوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة.

وأكد الرئيس المصري، أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، تمثل أهمية بالغة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وتطرق اللقاء إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس المصري أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعا جديدين على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقا جديدة من التعايش السلمي والسلام الذي يؤدي إلى البناء والتنمية والاستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذي يفرز العنف والإرهاب.

وأشار الرئيس المصري إلى أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليست هامة فقط للشرق الأوسط واستقراره، وإنما تمتد أهميتها للعالم أجمع، فضلا عن مركزية قضية القدس للعالمين العربي والإسلامي.

فى ذات السياق تأتى الجهود المصرية بالتوازي لتحقيق عملية المصالحة الفلسطينية في إطار استراتيجية مصرية لدعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة، فضلاً عن جهود مصر لتثبيت الهدوء في غزة، والتي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.

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