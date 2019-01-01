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الشوا يطلع مسؤولا كنديا على واقع القطاع المصرفي

الثلاثاء 11 يونيو 2019 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشوا يطلع مسؤولا كنديا على واقع القطاع المصرفي


رام الله / سما /

أطلع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، رئيس حكومة مقاطعة نوفا سكوتشا الكندية استيفن ماكنيل، على جهود سلطة النقد في تطوير عمل القطاع المصرفي، والمحافظة على متانته، وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تطبيق المعايير المصرفية العالمية ومواكبة آخر التطورات المصرفية.

وقدم الشوا، خلال حفل استقبال نظمه مكتب الممثلية الكندية، بحضور عدد من سيدات ورجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم في رام الله، ملخصا حول أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد بشكل عام وقطاع التجارة بشكل خاص، من حيث الوضع السياسي المعقد، وعدم انتظام الدعم المقدم من الدول المانحة، وعدم السيطرة على جزء كبير من المياه والموارد الطبيعية في الضفة الغربية، وعلى الحدود ونقاط العبور، والحاجة لزيادة التجارة والتكامل في الأسواق الدولية، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.

وعبر الشوا عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية الكندية، بما يخدم تطوير القطاع المصرفي.

من جانبه، أشاد ماكنيل بتطور سلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني، معربا عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون بما يعمل على تحقيق التنمية المالية والاقتصادية الفلسطينية.

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