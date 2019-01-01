صحيفة تكشف: الأردن ومصر ستشاركان في مؤتمر البحرين

القدس المحتلة / سما /

أكد مستشار الرئيس الامريكي وصهره جاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، أن المملكة الأردنية ومصر ستشاركان في "مؤتمر البحرين الاقتصادي".

وأوضح كوشنير، وفقاً لصحيفة القدس، أن الإعلان الرسمي عن مشاركة الأردن ومصر في مؤتمر البحرين سيتم خلال ساعات قادمة.

وأكد العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحضر مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي سيعقد الشهر الجاري.

وتبع ذلك تصريحات نشرتها وكالة عمون الاخبارية في الاردن للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع سياسيين وإعلاميين أردنيين، اكد فيها إن هناك ضرورة لوجود الأردن في المؤتمرات الدولية حول القضية الفلسطينية، سواء كان مؤتمر البحرين أو غيره حتى يكون الاردن على معرفة بما يجري ولا يكون خارج الغرفة ".

وشدد على أن موقف الأردن من القضية الفلسطينية لن يتغير قيد أنملة، وأن بلاده ستبقى صامدة في وجه أي مخططات وستبقى على موقفها، ولن تتخلى عن القدس.

وأضاف "إن الأردن مستمر بالتنسيق مع الدول والعربية والاجنبية لوضع حلول مقبولة للقضية الفلسطينية". مشيرا إلى ضرورة دعم وحدة الأهل في فلسطين من مسلمين ومسيحيين، حتى لا يتمكن أحد من زرع الفرقة بينهم. كما قال.

وقال "الشعب الأردني واع للقضايا السياسية في الأردن والمنطقة، ولن تمر عليه الشائعات التي تخرج كلما تعرض الأردن لضغوط". مبينا أن الضغط على الأردن انخفض بسبب صفقة القرن والتي لن يكون بها جديد خلال الصيف الحالي.

وأشار إلى أان العلاقات الدولية للأردن جيدة، والموقف الدولي تجاه القدس جيد.

وأشار إلى مشاركة الأردن في القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة مؤخرا، والتي تم التأكيد خلالهما على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس ودعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشيرا إلى التنسيق الأردني الفلسطيني المستمر، وكذلك مع مختلف الأطراف الدولية.

كما شدد على أن الأردن مستمر في تأدية دوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.