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حاملا نذر تصعيد خطير.. الحكومة تصدر بيان بشأن الاعتداء الاسرائيلي على مقر الامن الوقائي بجنين

الثلاثاء 11 يونيو 2019 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاملا نذر تصعيد خطير.. الحكومة تصدر بيان بشأن الاعتداء الاسرائيلي على مقر الامن الوقائي بجنين


رام الله / سما /

اصدرت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بيان حول الاعتداء الاسرائيلي على مقر الامن الوقائي بجنين.

وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها ابراهيم ملحم، إن إعتداء قوات الاحتلال على مقر الأمن الوقائي في مدينة نابلس صباح اليوم يحمل نذر تصعيد خطير يستهدف تقويض أهم دعائم اقامة الدولة الفلسطينية وتعريض الأمن الداخلي للخطر.

وأضافت: ولعل ما يضاعف من خطورة هذا الاعتداء أنه يأتي غداة دعوة  السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان اسرائيل  لضم أجزاء من الضفة إليها.

وإذ تدين الحكومة  بشدة ذلك الاعتداء فإنها تشيد بشجاعة افراد قوات الأمن الوقائي في تصديهم للعدوان معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين .

كما وتدعو الحكومة المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمنع تكرار مثل تلك الاعتداءات لما تنطوي عليه من مخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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