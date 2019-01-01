مجدلاني يطلع القنصل التركي على آخر المستجدات السياسية

رام الله / سما /

أكد الامين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، اهمية ودور تركيا في دعم القضية الفلسطينية، وموقفها الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان اسرائيلي متواصل .

وقال مجدلاني خلال لقائه، القنصل التركي العام في دولة فلسطين ايكت ريندا، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، ان موقف تركيا الذي عبر عنه وزير خارجيتها في القمة الاسلامية في مدينة جدة بالسعودية، "بأن قضية فلسطين والقدس، ستظل على الدوام القضية الرئيسية، والرفض سيكون مصير أي اتفاق سلام لا يحقق تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ترتكز على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، وأي طريق لحل القضية يجب أن يعتمد في الأساس على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمعايير المتعارف عليها"، هو موقف يؤكد عمق العلاقات ومواصلة تعزيزها بين البلدين .

ووضع مجدلاني القنصل التركي بصورة ما تحاول ادارة ترمب وحكومة الاحتلال فرضه عبر الورشة الاقتصادية في البحرين، التي سيكون مصيرها الفشل كما فشل المؤتمر الذي دُعي له في البيت الأبيض سابقا.

واكد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع جهات عربية ودولية لضمان عدم مشاركتها في ورشة العمل الاقتصادية الأميركية المقررة في البحرين نهاية شهر يونيو الجاري، وأن دولة فلسطين صاحبة الحق الشرعي والوحيد الذي يمثل الشعب الفلسطيني سواء على المستوى الرسمي أو القطاع الخاص.

من جانبه جدد ريندا موقف بلاده الداعم للحقوق الشرعية الفلسطينية، ومواصلة جهودها مع كافة الدول الاسلامية لدعم القضية الفلسطينية، مجددا رفض بلاده لأية تسوية خارج قرارات الشرعية الدولية .