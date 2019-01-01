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الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

الثلاثاء 11 يونيو 2019 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى


عمان /سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها اقتحامه من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي وعدد من المستوطنين صباح اليوم.

وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية، من عواقب هذه التصرفات الاستفزازية التي تشكّل خرقا للقانون الدولي وتزيد التوتر.

وطالب القضاة، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف كل ممارساتها الاستفزازية واعتداءاتها على المقدسات فوراً، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس بصفتها الجهة القانونية الحصرية المسؤولة عن إدارة شؤون الحرم كافة بموجب القانون الدولي.

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