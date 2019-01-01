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ليبرمان يهاجم نتنياهو..

الثلاثاء 11 يونيو 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يهاجم نتنياهو..


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إنه غير ملزم بتتويج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولكنه معني بفوز معسكر اليمين.

وأضاف ليبرمان، خلال مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن نتنياهو حوّل الانتخابات إلى مسألة شخصية، وأنصار حزب "الليكود" إلى أنصاره شخصياً.

وأوضح ليبرمان، أن رفضه الانضمام لحكومة نتنياهو، نابع من رغبته في تجنب تحالف مع المتدينين المتشددين.

وقال: "نحن نتوجه للانتخابات بسبب رضوخ نتنياهو للراديكاليين المتطرفين؛ لقد تصرفنا بنزاهة ولم نتحدث من وراء ظهور الآخرين، لا داخل الليكود ولا خارجه؛ أما نتنياهو، فكان يدير المفاوضات من ورائنا مع أشخاص من حزبنا، ومع آخرين من تحالف أزرق أبيض ومع رئيس حزب "العمل" آفي غباي"، وفق تعبيره.

وحول إمكانية أن يكون حزب "كحول لفان" هو البديل القادم لحزب "الليكود"، قال ليبرمان، إن "كل من أصغى لمقابلات مع مسؤولين كبار من تحالف كحول لفان، أدرك أن فرصتهم الوحيدة لتشكيل الحكومة، هي في القطب الشمالي مع الدببة".

وختم ليبرمان بالقول: "لست ملزماً بتتويج نتنياهو، التزامي هو أن يفوز اليمين وأن تُقام حكومة وطنية ليبرالية، وليس حكومة من المتدينين المتزمتين المتطرفين"، وفق تعبيره.

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