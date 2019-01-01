عريقات: القيادة تثمن مواقف الصين الثابتة من القضية الفلسطينية

رام الله / سما /

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، امتنان وشكر الرئيس محمود عباس والقيادة، لجمهورية الصين الشعبية على مواقفها الثابتة والمعلنة من القضية الفلسطينية.

وقال عريقات، خلال لقائه السفير الصيني لدى دولة فلسطين قوه وي، إن الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين، والإفراج عن الأسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية.