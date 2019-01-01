لأول مرة.. اسرائيل تعرض قدرات طائرة "هيرمس 45" ذات القدرة الفائقة وطويلة المدى

باريس /سما/

نجحت شركة ألبيت الإسرائيلية في عرض طائرة العمليات التكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي هيرمس 45 "Hermes 45 لأول مرة في معرض باريس للطيران.

وتتميز الطائرة الاستطلاعية بقدرتها على تنفيذ مجموعة واسعة من العمليات والقدرة على البقاء لفترة طويلة جواً ، مع القدرة على الإقلاع والهبوط على منصات برية وبحرية، مما يوسع من قدرات الاستخبارات والمراقبة.

وتقدر هيرميس على إجراء الرحلات الجوية على بعد مئات الكيلومترات وإجراء اتصالات ساتلية مصغرة ومزودة بهاتف خلوي يتيح تشغيل عدد من الشحنات المتفجرة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء والرادار البحري والشحن الفضائي والحرب الإلكترونية والاتصالات.

يتم تشغيل جهاز Hermes 45 من قبل اثنين من أعضاء الطاقم، ويتم إطلاقها من مسار قصير متحرك ويعود إلى نقطة البداية باستخدام نظام الهبوط التلقائي.