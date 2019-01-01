  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"هيئة الأسرى" تحذر من فرض إجراءات تعسفية بحق أسرى سجن عسقلان

الثلاثاء 11 يونيو 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى" تحذر من فرض إجراءات تعسفية بحق أسرى سجن عسقلان


رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الأوضاع وتدهورها في سجن عسقلان، بسبب تعنت إدارة السجن ومواصلتها فرض عدد من العقوبات التعسفية.

وبينت الهيئة، أن الإدارة تمارس منذ مدة، جملة من الإجراءات بحق الأسرى والبالغ عددهم 50 أسيرا، كالاقتحامات المتكررة والتفتيش الليلي وسياسات النقل المتواصلة، وتضييق الخناق عليهم في عدد من الأمور الحياتية، وحرمان (24) أسيرا من "الكنتينا" والزيارة، وفرضها غرامات مالية بحقهم، وعدم مراعاة الظروف الصحية للأسرى المرضى داخل المعتقل، ومن بينهم الأسير المعزول منذ أسبوعين علي حسان من مدينة قلقيلية، والذي يعاني من مشاكل في الحركة نتيجة حقنة خاطئة اعطيت له خلال اعتقاله، ويسير حاليا على عكازات.

ولفتت الهيئة، الى أن إدارة المعتقل نقلت قبل مدة ممثل السجن الأسير ناصر أبو حميد، من سجن عسقلان إلى سجن نفحة، ما زاد من تعقيد الأوضاع.

الأكثر قراءة اليوم

طالبوا بإقالته.. ردود فعل فلسطينية غاضبة على تغريدة وزير الخارجية اللبناني

لسفر سكان غزة : صالة "VIP" في معبر رفح البري

الحكومة ترد على ما نشر بشأن وجود تجاوزات بعمل بعض المؤسسات الرسمية

مركز روسي: الاردن رهينة صفقة القرن وتقف أمام مفترق طرق خطير لم تعهده من قبل

الكشف عن تفاصيل زيارة وفد من المعارضة السورية لـ"تل أبيب"

بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة وسنرد على كل ما يقوض الاستقرار

مصدر إسرائيلي : الموساد وراء كشف منشآت حزب الله في لندن

الأخبار الرئيسية

معبر رفح -ارشيفية

ممنوعة من العمل .. تحذير من شركة مصرية لنقل المسافرين عبر معبر رفح بمقابل مالي

تقييم لأداء "أونروا" : تتمتع بالكفاءة والمرونة والعزيمة

58794

هارتس تكشف عن استعدادت السلطة للانتخابات الاسرائيلية القادمة وما يحاول أبو مازن فعله

الشيخ : لا مواعيد محددة في القاهرة ولا نريد لقاءات روتينية

20190611075618

لتخليص قوة من المستعربين: الاحتلال يشتبك مع الأمن الوقائي بنابلس ويصيب اثنين