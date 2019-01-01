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الزعنون: الأيام المقبلة عصيبة ويكشف عن مخطط سيطرح بمؤتمر البحرين الاقتصادي يتعلق بالضفة

الثلاثاء 11 يونيو 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزعنون: الأيام المقبلة عصيبة ويكشف عن مخطط سيطرح بمؤتمر البحرين الاقتصادي يتعلق بالضفة


رام الله / سما /

أكد رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، أن الأيام المقبلة عصيبة، داعيا ابناء شعبنا بفصائله وقواه السياسية الى الالتفاف حول قيادته للوقوف في وجه المؤامرة الاسرائيلية الامريكية مشيرا الى ان التحضيرات جارية لعقد المجلس المركزي في الوقت المناسب مرجحا ان يتم عقده عقب مؤتمر البحرين التآمري على القضية الفلسطينية.

 ودعا الزعنون في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ،  الى التآزر والالتفاف حول القيادة في تصديها لصفقة القرن كون الايام الحالية عصيبة ما يستوجب التوحد ضد هذه المخططات التصفويه، مشيرا الى عقد اجتماع لأعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الاردن قريبا لبحث المستجدات وبحث سبل التصدي لمؤتمر البحرين.

وطالب الزعنون الدول العربية التي وافقت على المشاركة في مؤتمر البحرين التراجع عن موقفها ودعم القيادة في مواجهة هذا التآمر، مؤكدا ان الموقف الفلسطيني ثابت ولن نتراجع عنه في الدفاع عن قضيتنا الوطنية.

واعتبر الزعنون تصريحات فريدمان بشأن حق اسرائيل بضم اجزاء من الضفة، هو المخطط الذي سيتم طرحه خلال مؤتمر البحرين مشددا على انه يجب افشال هذا المؤتمر في ظل التأييد الشعبي لقضيتنا في العالم.

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