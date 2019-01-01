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بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

الثلاثاء 11 يونيو 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة


غزة / سما /

وصل عدد من الشخصيات والوفود  الدبلوماسية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

ووفقا لمكتب اعلام المعابر وصل عدد من الشخصيات والوفود الدبلوماسية عبر معبر بيت حانون باتجاه قطاع غزة:
1- وصول مدير عمليات وكالة الغوث الاونروا " ماتياس شمالي ".
2- وصول القنصل الاسباني " مانويل سنتياجو ". 
3- وصول وفد من البنك الدولي مكون من " 5 " أشخاص.
4- وصول القنصل الفرنسي العام " بئيري كوشارد " ونائبه ومدير المعهد الفرنسي ووفد مرافق لهم.
5- وصول وفد من القنصلية البريطانية مكون من " 3 " أشخاص.
6- وصول وفد من الاتحاد الأوروبي مكون من " 5 " أشخاص.
7- وصول وزير الحكم المحلي " مجدي الصالح ".

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