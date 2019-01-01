الحصول على الإنذار المبكر في مستوطنات غلاف غزة يستلزم الدفع

غزة / سما /

عبّر مستوطنون في غلاف غزة، اليوم الثلاثاء، عن غضبهم من "لا مبالاة" الجبهة الداخلية الإسرائيلية بعد أن تركت نحو 120 مستوطنًا يعيشون ويعملون في قرية تعاونية صغيرة قريبة من الحدود، بلا إنذار مبكر.

وبحسب موقع روتر نت للمستوطنين، فإن هؤلاء يعملون في مناطق شبه نائية على الحدود بين مستوطنتين، ولا يتلقون تحذيرات بوجود إطلاق قذائف من غزة أو غيرها. مشيرًا إلى أنهم يعيشون تحت تهديد أمني يومي من غزة بسبب الحرائق وغيرها.

ووفقا للموقع، فإن أولئك المستوطنين توجهوا للسلطات المحلية والجبهة الداخلية، للمطالبة بتركيب النظام، إلا أن الرد كان بأنهم شركة خاصة وعليهم دفع المال مقابل نشر النظام.

وتصل تكلفة الوحدة الواحدة 13500 شيكل، و1600 شيكل للتركيب، و135 مبلغ ثابت يدفع شهريًا، وسيتم تركيبه بعد 90 يومًا من الطلب، ما يعني أن جولات القتال التي ستكون في غضون هذه الفترة لن يكون خلالها تحذيرات أمنية، ما أثار غضبهم بشكل أكبر.