ممنوعة من العمل .. تحذير من شركة مصرية لنقل المسافرين عبر معبر رفح بمقابل مالي

غزة / سما /

قالت مصادر فلسطينية إن الشركة المصرية الخاصة التي أعلنت عن تقديم خدمة السفر الخاص "vip" عبر معبر رفح البري مقابل أجر مالي لن يتم التعامل معها لدى الجهات الرسمية، وغير مسموح لها بالعمل في قطاع غزة.

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية "أنه لن يُسمح للشركة بالعمل في قطاع غزة منعاً لاستغلال المواطنين، كون الخدمة الجديدة مرتفعة الثمن بشكل غير مُبرر، في الوقت الذي يعاني فيه سكان القطاع من ظروف اقتصادية صعبة لا تسمح بدفع هذه التكاليف الباهظة".

وأعلنت شركة خاصة مصرية في وقت سابق عن تقديم خدمة جديدة للسفر عبر معبر رفح - المنفذ الوحيد لسفر سكان قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي-، وذلك من خلال حصول المسافر على تسهيلات في الدخول والوصول للقاهرة مقابل مبلغ مالي قدره 1200 دولار للشخص الواحد نحو "20 ألف جنيه مصري"، وقالت أن لديها فروع في القاهرة ومدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتحدثت الشركة من خلال أعلاناتها عن تقديم خدمة السفر من الباب إلى الباب، واستقبال المسافرين في صالة "vip" بالجانب المصري من المعبر.