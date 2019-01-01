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بدران : التصعيد الإسرائيلي بالضفة يحمل رسائل سياسية

الثلاثاء 11 يونيو 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدران : التصعيد الإسرائيلي بالضفة يحمل رسائل سياسية


رام الله / سما /

اعتبر حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن ما حصل الليلة الماضية من تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية تمثل محاصرة مقر جهاز الأمن الوقائي بنابلس وإطلاق النار عليه، واعتقال عدد من قيادات وكوادر وأنصار حماس، بأنه يحمل رسائل سياسية.

وقال بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية بالحركة، في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، إن هذه الحملة تعبر عن عنجهية الاحتلال في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني. معتبرا ما جرى الليلة يستوجب وقفة جدية من السلطة للبدء بوحدة وطنية شاملة تقوم على أساس حماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الذي يحاصر الكل الفلسطيني في الضفة وغزة.

وأضاف "إننا اليوم أمام تصعيد صهيوني يحمل رسائل سياسية الهدف منها التهديد بأنه لا مكان محصن ولا وجود لاتفاقيات أمنية، وأن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل ما يدعيه من التزامات، وعليه فإن العودة لخيار شعبنا في المقاومة والوحدة وتحصين الجبهة الداخلية أولوية وطنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية".

وطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بشكل رسمي ووقف الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجونها، كرد فعل أولي ومنطقي على استباحة جيش الاحتلال لمدن الضفة ومقرات السلطة الأمنية، وهو مقدمة ضرورية للبدء ببرنامج وطني لمواجهة الاحتلال.

#حسام بدران #حماس #الضفة #الاحتلال

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