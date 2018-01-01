تشييع جثمان الشهيد المسعف الجديلي بغزة

غزة / سما /

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد المسعف محمد الجديلي (36 عامًا)، الذي استشهد أمس متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الثالث من مايو/ أيار الماضي خلال أداء واجبه الإنساني خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وكان الجديلي يتلقى العلاج في المستشفى الأهلي بالخليل بعد أن سمحت قوات الاحتلال حينها بتحويله لتلقي العلاج بسبب خطورة حالته بعد أن أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في الوجه.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، إلى منزل عائلته في مخيم البريج لإلقاء نظرة الوداع عليه، حيث أدى المشيعون الصلاة عليه في المسجد الكبير بالمخيم.

ورفع المشاركون في التشييع العلم الفلسطيني ورايات الفصائل، حيث شارك مسعفون في الهلال الأحمر ووزارة الصحة في موكب التشييع.

ورفع المشاركون نجل الشهيد على الأكتاف في مشهد مؤثر خاصةً بعد أن ردد شعارات تنعي والده وهو يذرف الدموع.

ونعت وزارة الصحة بغزة، الشهيد الجديلي الذي قال إنه يضاف هذا النموذج المقدام الى كوكبة شهداء الخدمات الصحية "الشهيد موسى ابو حسنين و الشهيدة رزان النجار والشهيد عبد الله القططي" والذين شكلوا بتضحياتهم أيقونة العمل الانساني خلال مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وحملت قوات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية هذه الجريمة النكراء. مطالبةً المجتمع الدولي بكافة مؤسساته القانونية والانسانية الى توفير الحماية الكاملة للطواقم الصحية ليتسنى لها تأدية عملها الانساني بموجب القانوني الدولي الانساني واتفاقية جنييف الرابعة.

والجدير ذكره ان اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركيين في مسيرة العودة وكسر الحصار ادت الى استشهاد 306 مواطنًزلا واصابة 17500 بجراح مختلفة منذ انطلاق فعالياتها السلمية في 30 مارس/ آذار 2018 شرق قطاع غزة.