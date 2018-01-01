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اسرائيل: الافاعي منتشرة بكثرة والاصابات في ارتفاع

الثلاثاء 11 يونيو 2019 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: الافاعي منتشرة بكثرة والاصابات في ارتفاع


القدس المحتلة / سما /

اصدرت "وحدة الاسعاف الاسرائيلية " نجمة داوود" ارقاما مثيرة للقلق عن زيادة حادة في عدد الاصابات بلدغات الافاعي في اسرائيل خلال الشهرين الاخيرين مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقًا لما ذكرته "نجمة داود الحمراء" ، فقد عولج 45 شخصًا من لدغات الافاعي منذ بداية أبريل، تم نقل أحدهم إلى المستشفى ، اثنان منهم في حالة خطيرة وخمسة في حالة معتدلة. كذلك تعرض 30 شخص للدغ، اثنان منهم في حالة خطيرة واثنان في حالة معتدلة.

وفي الفترة من أبريل 2018 إلى بداية يونيو، تم علاج 199 شخص في إسرائيل، تم نقل ثمانية منهم إلى المستشفيات في حالة خطيرة ، تم تحديد وفاة اثنين من الضحايا، رجل يبلغ من العمر 81 عامًا من منطقة شارون وامرأة تبلغ من العمر 75 عامًا من شمال البلاد، في المستشفى.

وقال التقرير الطبي ان معظم الذين تعرضوا للدغات الافاعي من سكان وسط اسرائيل فقد تعرض 91 شخصا للدغات . و 64 في الشمال و 44 في الجنوب.

ما يجب القيام به في حالة التعرض للدغة؟

ابق الضحية بعيدًا عن المنطقة ونقله إلى مكان آمن ، وتأكد من أن الضحية قد هدأ من التوتر والخوف، ممنوع تحريك العضو المصاب. أزل الملابس والمجوهرات عن العضو المتصلب، إن أمكن، كذلك حاول ان تلتقط صورة للافعى بعناية للمساعدة في تحديد نوعها لتسهيل العلاج .لا تعط الضحية الطعام أو الشراب.

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