القطاع الصحي بشبكة المنظمات يستنكر اعتداءات قوات الاحتلال المستمرة بحق الطواقم الطبية

رام الله / سما /

طالب القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالعمل الجدي من أجل توفير الحماية اللازمة لعمل الطواقم الطبية ومحاسبة الاحتلال على اعتداءاته بحق الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

وأشار القطاع الصحي بالشبكة إلى استشهاد ضابط الإسعاف محمد الجديلي يوم أمس متأثراً بجراحه التي أصيب بها من قبل الاحتلال الإسرائيلي اثناء قيامه بواجبه الإنساني، في اسعاف الجرحى شرقي شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من مارس العام الماضي على الطواقم الطبية إلى أربعة شهداء إضافة إلى مئات المصابين.

وأكد القطاع الصحي بالشبكة أن صمت المجتمع الدولي تجاه ممارسات الاحتلال واعتداءاته المستمرة بحق الطواقم الطبية وتلكؤه بالقيام بإجراءات حقيقية وجادة لمحاسبة الاحتلال وتوفير الحماية للطواقم الطبية، يشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الطواقم الطبية.

وتوجه القطاع الصحي بالشبكة إلى عائلة الشهيد الجديلي وإلى الزملاء في الهلال الأحمر الفلسطيني وطواقم الإسعاف بخالص آيات العزاء والمواساة والتضامن.