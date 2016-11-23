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هيئة الأسرى تنتزع قرارا بتخفيض حكم الأسيرة نورهان عواد لـ10 أعوام

الثلاثاء 11 يونيو 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

انتزعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية، بتخفيض حكم الأسيرة نورهان عواد من مخيم قلنديا، من 13 عاما ونصف العام الى 10 أعوام، بعد استئناف تقدمت به الهيئة قبل عامين.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قد حكمت على الأسيرة عواد (19 عاما)، بتاريخ 23/11/2016 بالسجن لمدة 13 عاما ونصف العام وغرامة مالية تعادل ثمانية آلاف دولار بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس، وكان عمرها آنذاك 16 عاما.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة نورهان عواد يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بثلاث رصاصات، وإعدام ابنة عمتها هديل عواد التي كانت ترافقها بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية طعن بمقصات في شارع يافا بالقدس.

#هيئة الأسرى

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