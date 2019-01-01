يوسي داغان يدعو لاعتقال أفراد الأمن الفلسطيني

القدس المحتلة / سما /

دعا يوسي داغان رئيس مجلس مستوطنات شمرون في شمال الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، إلى اعتقال أفراد الأمن الفلسطيني بدعوى أنهم يشاركون في عمليات إطلاق النار على الجنود والمستوطنين الإسرائيليين بلباس مدني وعسكري.

وقال داغان في تصريحات له نقلتها القناة العبرية السابعة، تعقيبا على ما جرى في نابلس فجرا، إنه يجب اعتقال رجال الشرطة الفلسطينية الذين أطلقوا النار عمدا تجاه الجنود.

وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها رجال الأمن بإطلاق نار على الجنود. مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بالحادث وضرورة اعتقال رجال الأمن الذين أطلقوا النار.

من جانبها دعت زعيمة المعارضة الإسرائيلية شيلي يحموفيتش، بنيامين نتنياهو بصفته وزيرا للجيش إلى احتواء ما جرى في نابلس، وللاعتذار من السلطة الفلسطنية واصفة ما حدث في نابلس، "بأنه حادث خطير جدا."