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حراس الأمن بغلاف غزة يضربون عن العمل لتقليص الميزانيات

الثلاثاء 11 يونيو 2019 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حراس الأمن بغلاف غزة يضربون عن العمل لتقليص الميزانيات


القدس المحتلة / سما /

أعلن حراس الأمن في مستوطنات غلاف قطاع غزة إضرابهم عن العمل اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تقليص رواتبهم.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هايوم" عن نير شورمان، ممثل هيئة الأركان العسكرية، قوله إنه خلال الصباح توقف المنسقون الأمنيون عن عملهم وعقدوا مؤتمر طارئ عند الساعة 10:30 صباحًا في موديعين.

وأوضح أن المنسقون يشتكون من نية قيادة الجبهة الداخلية ووزارة الجيش إجراء تغييرات وخفض ميزانية التشغيل لحوالي 430 حاخام في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أنه سيتم تقليص ما نسبته ​​25 في المائة من تكاليف صيانة السيارات، مما سيلحق أضرارا جسيمة بنظام الأمن ونتيجة لذلك سيضطرون إلى تعطيل المركبات عن العمل.

ولفت إلى أنه في حالة عدم تلبية مطالب المنسقين، يعتزمون إطلاق إجراءات احتجاج أقوى، بما في ذلك سد الطرقات المرورية.

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