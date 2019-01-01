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فنانون يتفاعلون مع هاشتاج #السوريين_منورين_مصر

الثلاثاء 11 يونيو 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنانون يتفاعلون مع هاشتاج #السوريين_منورين_مصر


وكالات / سما /

تفاعل عدد من النجوم المصريين والسوريين على هاشتاج السوريين_منوريين_مصر ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير .

كتبت الفنانة السورية كندة علوش عبر حسابها الشخصى تويتر : "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، لقيته متصدر التريند في مصر فرحت جدا الصراحة.. هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا".

كما تضامن الفنان رامي جمال مع السوريين وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "في حملة قذرة على إخواننا السوريين أتمنى نفهم إن الناس دي جابتهم عندنا ظروف قاسية جدا وحاولوا يتعايشوا مع الأمر الواقع بإيجابية جدا ونجحوا فعلا عشان الضمير والإخلاص والإصرار يا ريت مانبقاش أقسى من الظروف اللي حطتهم في الموقف ده أنا عن نفسي بقولكم بحبكم وبحب أكلكم وذوقكم وصبركم وبتعلم منكم ربنا يكرمكم وينجحكم وتعيشوا معززين مكرمين سواء في بلدكم مصر أو بلدكم اللي واثق إنها هترجع وهتتبني بإيديكم عن قريب".

فيما كتب الفنان أحمد السعدني عبر حسابه على "تويتر": "‏السوريين ليهم في مصر زي المصريين".

#فنانون

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