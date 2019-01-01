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إدارة نادي قلقيلية الأهلي تجدد ثقتها بالمدرب سميك

الثلاثاء 11 يونيو 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة نادي قلقيلية الأهلي تجدد ثقتها بالمدرب سميك


قلقيلية / سما /

جددت إدارة نادي قلقيلية الأهلي في جلستها الأخيرة ثقتها بالمدرب محمد سميك " شريم" لقيادة فريق كرة القدم في دوري المحترفين للموسم الجديد 2019-2020م . يذكر أن سميك قاد الأهلي في مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى " الاحتراف الجزئي" واستطاع في نهايته أن يصعد بفريقه النادي الأهلي القلقيلي إلى دوري المحترفين. محمد سميك غني عن التعريف فتاريخه الرياضي كبير، وهو رياضي معروف ومن اللاعبين الذين مارسوا كرة القدم وكانت له صولاته وجولاته في ملاعب الوطن المنتشرة.

المدرب سميك يحمل درجة الفئة ( B ) في التدريب الرياضي وقاد عدة فرق في درجات مختلفة ، وشكر سميك إدارة النادي الأهلي على تجديد ثقتها كمدرب خلال  المرحلة المقبلة والهامة ، منوهاً بأنه سيعد الخطة المستقبلية لتدريبات والتنسيق الكامل مع إدارة النادي بخصوص تجهيز الفريق للمرحلة المقبلة.

يذكر هنا أن المدرب محمد سميك قد كان احد مدربي النادي الأهلي بالإضافة إلى دوري الاحتراف الجزئي كان مدرباً للأهلي خلال دوري الدرجة الثانية – فرع الشمال خلال السنوات الماضية.

#نادي قلقيلية الأهلي

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