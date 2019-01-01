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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة بينهم طفلان

الثلاثاء 11 يونيو 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء (15) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين بالضرب المبرّح، عدا عن عمليات التخريب التي طالت المنازل.

وقال نادي الأسير إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم من بينهم أسرى سابقين قضوا سنوات في معتقلات الاحتلال وهم: عدنان خضر الحصري (53 عاماً)، ورأفت جميل ناصيف (55 عاماً)، وأوس كمال عوض (20 عاماً)، وإسحق محمد محاميد (21 عاماً)، ومنصور حسن اللبدي (22 عاماً).

ومن عدة بلدات وأنحاء في محافظة الخليل اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين بينهم طفلان وهم: مصطفى فتحي الرجبي (15 عاماً)، وأحمد فواز الرجبي (15 عاماً)، حيث جرى اعتقالهما عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، علاوة على محمد مسالمة، ووليد رضوان (41 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة نابلس وهما: عمر فتحي الأغبر، وسامح الجبري (28 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين المواطن أنس نادر حميدان (20 عاماً) من محافظة رام الله، ومن بلدة بير نبالا قضاء القدس محمد زيدان وهدان، وفادي أشرف كسبة من مخيم قلنديا، ومواطن آخر مقدسي جرى اعتقاله من البلدة القديمة. 

#الاحتلال

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