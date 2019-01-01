دينا الشربيني تصف عمرو دياب بـ"جدع وإيجابي"

وكالات / سما /

قالت الممثلة دينا الشربيني إن المطرب عمرو دياب أكبر داعم لها في حياتها الشخصية والعملية، مؤكدة أنه «مبسوط وطاير من الفرحة» بسبب مسلسلها الأخير «زي الشمس».

وأضافت في برنامج «الحكاية» على «أم بي سيي مصر»: «هو فرحان أوي، ووقف جنبي، شكرًا ليه. كان حابب العمل جدًا، وهو بطبعه جدع، وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة».



وتابعت: «لما كان ببيشوفني تعبانة من التصوير كان يقولي: قولي الحمد لله، المسلسل ناجح، أنتم مكسرين الدنيا. وهو تعب معانا في المسلسل، وهو شخص يفرِح، وبني آدم داعم جدًا. كان بيدينا طاقة إيجابية، وده ساعدني كتير جدًا، وحسسني إن الحياة حلوة».