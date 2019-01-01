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تضحية غريبة من شاب لإعادة محبوبته

الثلاثاء 11 يونيو 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تضحية غريبة من شاب لإعادة محبوبته


وكالات / سما /

اختار شاب هندي طريقة غريبة من أجل إعادة محبوبته السابقة، بعد أن علم أنها تنوي الزواج من غيره، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال"، الخميس.

فقد دخل الشاب أنانتا بورمان، من منطقة البنغال الغربية في الهند، في إضراب عن الطعام، بعد أن رفضت صديقته ليبيكا الرد على مكالماته الهاتفية ورسائله عبر تطبيق واتساب، فضلا عن حظره من صفحتها في فيسبوك.

ولم يكتف بورمان بالإضراب عن الطعام، بل اعتصم أمام منزل محبوبته لأيام عدة، وهو يرفع لافتة يذكرها من خلالها بالسنوات الثمانية، التي قضياها معا، الأمر الذي أثار انتباه سكان المنطقة والكثير من المارة.

ومع مرور الوقت، بدأ الناس يتعاطفون معه في محنته، واحتشد عدد منهم حوله، في حين اتصل العريس الذي تقدم إلى محبوبته بالشرطة من أجل إبعاده من المكان.

ورفض بورمان الاستجابة إلى دعوات الشرطة له بالرحيل عن المكان، أو حتى إنهاء إضرابه عن الطعام، ومع مرور الوقت، بدأت حالته الصحية في التدهور، مما استدعى نقله إلى مستشفى محلي.

وحاول الأطباء في المستشفى إقناع الشاب بتناول الطعام وكسر إضرابه عن الطعام، إلا أنه رفض، الأمر الذي دفع بعض سكان المنطقة للتوسط لدى عائلة محبوبته ليبيكا من أجل إنقاذ حياته.

وفي نهاية المطاف، استجابت عائلة ليبيكا لطلب بورمان، ووافقت على تزويجه ابنتها، بعد أن ألغوا التحضيرات التي كانت جارية لحفل زفافها من شخص آخر.

#هندي

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