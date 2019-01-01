احذري هذه الأمور عند تربية "البنات"

ونعرض لكم هذه الأخطاء لتفاديها في تربيتك مع أبنتكِ:

1- فرض الملابس علي ابنتكِ:

يجب عليكِ عدم فرض الملابس أو الإكسسوارات على طفلتكِ، فهي بالتأكيد لها ذوقها الخاص بها، فالضغط عليها قد يجعلها فيما بعد تميل للتمرد وتصبح طفلة عنيدة، ما يجعلها تختار ملابس مختلفة تمامًا.

2- مقارنتها بالأخرين:

لاتقارنى بين ابنتكِ وغيرها من الأخرين، مثل قول "لماذا لستِ جميلة مثل ابنة خالتكِ؟، لماذا لا تهتمين بملابسك مثل ابنة عمتكِ؟" مجرد نطقك لهذه الكلمات، أنت تدمرين شخصية طفلتكِ وأنتِ لاتدرين بذلك وتقللين من ثقتها بنفسها، وستصبح مقلدة للأخرين حتي ترضيكِ.

3- التقليل من دورها كفتاة:

لاتقلي من شأن ابنتكِ أمام الأخرين، أو بينك وبينها فقط، لأنك بهذه الطريقة تجعليها تشعر بالخجل، لا تحصري دورها في أفعال وأعمال معينة، فربما يكون بإمكانها فعل ما لا تتوقعينه منها.

4- الانتقاص منها:

مثل قولك لها "وحشة مش بيضة زيي، طالعة وحشة لعمتها"، هذه الكلمات لن تنساها طفلتك طوال عمرها مهما كانت صغيرة السن، فتظل هذه الكلمات تتردد في عقلها، مماتفقد الثقه بنفسها، فلكل طفل جماله وشكله الخاص الذي يميزه، لا تشعريها أبدًا أن شيئًا ما ينقصها بل على العكس دعميها دومًا وأسمعيها كلمات التشجيع.

5- حصر دورها في البيت والمطبخ:

لاتحصري دور ابنتكِ في تنظيف المنزل أو تحضير الطعام في المطبخ، أتركي طفلتكِ تعيش طفولتها، لاتجبريها علي فعل شىء أكبر من سنها.

6- إجبار البنت علي خدمه أخيها:

ليس من الطبيعى أنها بنت فتقوم بخدم أخيها، بإعتبارها أنها البنت، فكلاهما واحد، فنجد الكثير من العائلات يجبرون بناتهم على خدمة أشقائهن الأولاد، وهو من الأخطاء الشائعة في تربية البنات.