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‫النجاح في الرياضة يحتاج إلى أهداف ملموسة

الثلاثاء 11 يونيو 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‫النجاح في الرياضة يحتاج إلى أهداف ملموسة


وكالات / سما /

أشارت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية‬ ‫إلى أن الخطط المبهمة ليست من عوامل التحفيز الجيدة لممارسة الرياضة، بل‬ ‫إنها غالبا ما تعيق أداء التمارين الرياضية.

ونصحت المجلة الألمانية‬ ‫بتحديد أهداف ملموسة يمكن قياسها والتحكم فيها، فبدلا من القول "سوف‬ ‫أتحرك كثيرا خلال الأسبوع" يمكن للمرء وضع خطة "للركض لمدة نصف ساعة‬ ‫مرتين في الأسبوع".‬

‫وإذا أثبتت التجربة أن الخطط الموضوعة أكثر من اللازم ولا يمكن تنفيذها‬ ‫فإن على المرء أن يتحلى بالمرونة الكافية ويخفف الحمل والعبء‬ ‫قليلا.

كما أن الشعور بالإنجاز يعتبر من العوامل المهمة جدا للتحفيز على‬ ‫ممارسة الرياضة، وإذا سارت الأمور على ما يرام فإنه يمكن زيادة التحميل‬ ‫تدريجيا وببطء، ومن الأفضل أن يتم ذلك عندما يشعر المرء بالملل من أداء‬ ‫نفس التمارين، حيث يجب أن تكون الرياضة ممتعة.

كما نصحت المجلة‬ ‫الألمانية أيضا المبتدئين بتجريب ألعاب وتمارين مختلفة وعدم ممارسة تمارين غير مناسبة لهم.‬

#الرياضة

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