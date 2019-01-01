  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مفاجأة "مخيبة" للآمال في هاتف آيفون الجديد

الثلاثاء 11 يونيو 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة "مخيبة" للآمال في هاتف آيفون الجديد


وكالات / سما /

أثارت شائعات تقنية بشأن هواتف "آيفون" المرتقبة في سبتمبر المقبل، حالة من الإحباط وخيبة الأمل وسط عشاق أجهزة "أبل"، بسبب ما اعتُبر تصميما غير أنيق.

وبحسب موقع "فوربس"، فإن خبراء رقميين صمموا عددا من الصور التقريبية، لهاتف "آيفون" المنتظر، استنادا إلى شائعات نشرها عدد من مؤثري عالم التقنية.

وتكشف الصور التقريبية، التي لم تؤكدها شركة أبل، الشكل الخارجي لكل من هاتفي "آيفون 11" و"آيفون 11 ماكس"، ويقول معجبو الجهاز إن التصميم صادم جدا.

ويعزو المنتقدون، العيوب إلى وجود مربع بارز يضم عدسات الكاميرا، في الجهة الخلفية من الجهاز، ويرى كثيرون أنها وضعت بشكل غير أنيق، لاسيما أنها ستأتي في جانب واحد دون الآخر.

ومن المفارقات، أن هذا المربع المزعج في الجهة الخلفية من هاتف "آيفون"، سيضمن للمستخدمين مزايا متقدمة في التقاط الصور، وبالتالي، فهو ذو نفع كبير ولم يجر وضعه بشكل عبثي فقط.

وقال معلقون إنه لو كان مؤسس الشركة، ستيف جوبس، على قيد الحياة، ورأي التصميم الذي جرى تسريبه، لبادر إلى طرد كافة الموظفين من الشركة بسبب العمل غير الاحترافي.

وفي المقابل، يرجح خبراء أن يعزز هاتف آيفون الجديد قدرة البطارية، وهو أمر مهم لدى مستخدمي الهواتف الذكية في الوقت الحالي، أما واجهة الهاتف فلن تتغير، وهذا يعني أن التصميم التقليدي سيتواصل للجيل الثالث على التوالي من الجهاز.

#آيفون

الأكثر قراءة اليوم

شلّح: الكرة بملعب الرئيس والأيام القادمة قد تشهد تصعيداً كبيراً ونتنياهو بحاجة لمعجرة لانقاذ حياته

بدعم اماراتي.. الجهاد الاسلامي تكشف: تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام

طالبوا بإقالته.. ردود فعل فلسطينية غاضبة على تغريدة وزير الخارجية اللبناني

الحكومة ترد على ما نشر بشأن وجود تجاوزات بعمل بعض المؤسسات الرسمية

حرب النار.. سلاح جديد من غزة الى العراق

استشهاد ضابط اسعاف متأثر بجراحه شمال قطاع غزة

مركز روسي: الاردن رهينة صفقة القرن وتقف أمام مفترق طرق خطير لم تعهده من قبل

الأخبار الرئيسية

58794

هارتس تكشف عن استعدادت السلطة للانتخابات الاسرائيلية القادمة وما يحاول أبو مازن فعله

الشيخ : لا مواعيد محددة في القاهرة ولا نريد لقاءات روتينية

860x484

العليا الإسرائيلية تسمح ببيع مبان تابعة للكنيسة بالقدس إلى جمعية استيطانية

20190611075618

لتخليص قوة من المستعربين: الاحتلال يشتبك مع الأمن الوقائي بنابلس ويصيب اثنين

لسفر سكان غزة : صالة "VIP" في معبر رفح البري